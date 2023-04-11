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Французские активисты пытались испортить рабочую поездку Макрона

11 апреля 2023 19:39
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Новости Франции. Французские активисты решили испортить рабочую поездку Эммануэля Макрона в Нидерланды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские активисты пытались испортить рабочую поездку Макрона-1

Протестующие едва не сорвали его выступление в Гааге. Демонстрантов из зала оперативно вывела полиция. И это не первая за сегодня попытка французских активистов испортить турне Макрона. Утром они прервали церемонию возложения у королевского дворца. И хоть группа демонстрантов была немногочисленной, лозунги на плакатах выражали мнение большинства французов: они по-прежнему просят отменить пенсионную реформу.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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