Французские активисты пытались испортить рабочую поездку Макрона

Протестующие едва не сорвали его выступление в Гааге. Демонстрантов из зала оперативно вывела полиция. И это не первая за сегодня попытка французских активистов испортить турне Макрона. Утром они прервали церемонию возложения у королевского дворца. И хоть группа демонстрантов была немногочисленной, лозунги на плакатах выражали мнение большинства французов: они по-прежнему просят отменить пенсионную реформу.