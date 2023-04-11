В ФРГ заявили о рекордном росте цен на промышленные товары

Как отметили депутаты, санкции против Москвы задумывались как удар по российской экономике, однако на самом деле вернулись бумерангом в саму Европу. В результате страдают жители Германии, а ряд сфер, таких как строительство, терпят огромные убытки. При этом компенсировать их пытаются снова за счет собственных граждан. Так, жилье в Германии по итогам 2022 года подорожало примерно на 20 %. Застройщики вынуждены поднять цены, поскольку подорожали материалы, да и в целом сырья не хватает.