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В ФРГ заявили о рекордном росте цен на промышленные товары

11 апреля 2023 19:39
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Новости Германии. В Бундестаге заявили о рекордном росте цен на промышленные товары. Экономические итоги подвели в правой партии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ заявили о рекордном росте цен на промышленные товары-1

Как отметили депутаты, санкции против Москвы задумывались как удар по российской экономике, однако на самом деле вернулись бумерангом в саму Европу. В результате страдают жители Германии, а ряд сфер, таких как строительство, терпят огромные убытки. При этом компенсировать их пытаются снова за счет собственных граждан. Так, жилье в Германии по итогам 2022 года подорожало примерно на 20 %. Застройщики вынуждены поднять цены, поскольку подорожали материалы, да и в целом сырья не хватает.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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