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5 человек погибли в результате шторма в Великобритании

26 ноября 2024 06:51
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Пять человек погибли в результате шторма «Берт» в Великобритании. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии введен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли в результате шторма в Великобритании-2

Стихия принесла с собой сильный ветер с порывами и ливни. Больше всего пострадали графства, расположенные в центральных и северных частях страны. За последние сутки там выпало больше месячной нормы осадков. 

В результате местные реки вышли из берегов, вызвав наводнения. Затоплены дома и сельхозугодья, нарушено движение транспорта. Без электричества в стране остаются больше 60 тысяч зданий. Из-за непогоды в Королевстве также отменены и задержаны более полутора тысяч авиарейсов.

# Природные катаклизмы

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