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Шойгу: ВСУ сохраняют потенциал для наступления

22 июня 2023 09:45
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Украинские войска еще располагают достаточными силами для дальнейшего продолжения наступления, невзирая на имеющиеся потери. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности России, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопреки большим потерям в технике и живой силе, у противника еще остались силы для осуществления дальнейших наступательных операций. Шойгу также отметил, что поставки и запланированные поставки боевой техники не смогут значительно повлиять на ход боевых действий, исходя из тех потерь, которые были понесены украинской стороной. Он добавил, что поставки в 2023 году не будут существенно воздействовать на общую обстановку на поле боя.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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