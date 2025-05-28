5 человек погибли при мощном взрыве на химическом заводе в Китае

Мощный взрыв прогремел на крупном химическом заводе на востоке Китая. В результате происшествия погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько цехов оказались полностью разрушены, а над предприятием поднялось облако ядовитого желто-серого дыма. На место происшествия прибыли около 250 спасателей и более 50 единиц спецтехники.

Министерство по чрезвычайным ситуациям прислало специалистов, которые определят, есть ли в воздухе химикаты, представляющие опасность для населения. Сообщается, что во время взрыва пострадали 19 рабочих. Еще шестеро пропали без вести. На месте ЧП идет разбор завалов. Всего в момент взрыва на заводе находились 300 человек. Причины происшествия пока неизвестны.