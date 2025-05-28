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5 человек погибли при мощном взрыве на химическом заводе в Китае

28 мая 2025 09:14
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Мощный взрыв прогремел на крупном химическом заводе на востоке Китая. В результате происшествия погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли при мощном взрыве на химическом заводе в Китае-2

Несколько цехов оказались полностью разрушены, а над предприятием поднялось облако ядовитого желто-серого дыма. На место происшествия прибыли около 250 спасателей и более 50 единиц спецтехники. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям прислало специалистов, которые определят, есть ли в воздухе химикаты, представляющие опасность для населения. Сообщается, что во время взрыва пострадали 19 рабочих. Еще шестеро пропали без вести. На месте ЧП идет разбор завалов. Всего в момент взрыва на заводе находились 300 человек. Причины происшествия пока неизвестны.

# ЧП

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