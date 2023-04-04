4 апреля Финляндия официально вступает в НАТО

Финляндия вступает в НАТО. Сегодня, 4 апреля, в Брюсселе пройдет специальная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После передачи на хранение документа о присоединении к Альянсу в штаб-квартире НАТО поднимут флаг страны. Прокомментировал пополнение генсек Столтенберг. По его словам, присоединение Финляндии усилит безопасность 31-го участника военного блока. Напомним, Хельсинки изъявили желание вступить в Североатлантический альянс в мае 2022 года.