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В Италии сотрудники более 40 аэропортов требуют повышения заработной платы

03 апреля 2023 19:40
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Новости Италии. 200 тысяч человек были вынуждены поменять свои планы из-за забастовок в Италии. Стачки сотрудников авиасектора прошли по всей стране. Работники более чем 40 аэропортов требуют повышения заработной платы на фоне растущей инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии сотрудники более 40 аэропортов требуют повышения заработной платы-1

Сейчас авикомпании Италии переживают тяжелые времена. Нехватка персонала и, как следствие, переработки сотрудников усугубляют ситуацию. Поэтому каждая такая забастовка влечет большие финансовые потери и повышает риски того, что однажды на работу не выйдет и половина штатных сотрудников.

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# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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