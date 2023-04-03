В Италии сотрудники более 40 аэропортов требуют повышения заработной платы

Новости Италии. 200 тысяч человек были вынуждены поменять свои планы из-за забастовок в Италии. Стачки сотрудников авиасектора прошли по всей стране. Работники более чем 40 аэропортов требуют повышения заработной платы на фоне растущей инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас авикомпании Италии переживают тяжелые времена. Нехватка персонала и, как следствие, переработки сотрудников усугубляют ситуацию. Поэтому каждая такая забастовка влечет большие финансовые потери и повышает риски того, что однажды на работу не выйдет и половина штатных сотрудников.