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Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию по своей вине

04 апреля 2023 06:11
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Российская Федерация относится к Европейскому союзу как к недружественному объединению. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Лавров.

По словам Лаврова, ЕС сам виноват, что потерял Россию, пишет РИА Новости. Государства, входящие в Европейский союз, а также руководство объединения открыто сообщают о том, что в отношении Российской Федерации нужно действовать так, чтобы нанести стратегическое поражение. Глава российского МИД также обратил внимание, что именно ЕС снабжает Киев вооружением, обучает солдат и отправляет наемных бойцов. Москва делает выводы, намерена реагировать жестко, защищая свои интересы, сказал Лавров.

# Международная политика # Сергей Лавров

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