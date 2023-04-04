Лавров заявил, что Евросоюз потерял Россию по своей вине

Российская Федерация относится к Европейскому союзу как к недружественному объединению. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Лавров.

По словам Лаврова, ЕС сам виноват, что потерял Россию, пишет РИА Новости. Государства, входящие в Европейский союз, а также руководство объединения открыто сообщают о том, что в отношении Российской Федерации нужно действовать так, чтобы нанести стратегическое поражение. Глава российского МИД также обратил внимание, что именно ЕС снабжает Киев вооружением, обучает солдат и отправляет наемных бойцов. Москва делает выводы, намерена реагировать жестко, защищая свои интересы, сказал Лавров.