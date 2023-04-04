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США до конца недели объявят о новом пакете военной помощи Украине

04 апреля 2023 06:05
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США объявят о новом пакете военной помощи Украине до конца недели. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям американского Совбеза Джон Кирби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США до конца недели объявят о новом пакете военной помощи Украине-1

Ожидается, что его размер составит 2,5 миллиарда долларов, а в состав войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды и бензовозы, боеприпасы. Накануне о разработке новой программы многолетних военных поставок Киеву заявил и генсек НАТО, несмотря на то, что страны Альянса уже передали Украине вооружения на сумму 65 миллиардов евро. На фоне такой военной поддержки страны заявления европейских политиков о мире становятся просто формальностью.

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# Международная политика # Джон Кирби # Фотофакт

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