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В Перу конфисковали партию наркотиков стоимостью 244 миллиона долларов

02 августа 2022 08:37
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Новости Перу. В Перу в результате масштабной полицейской операции изъято более 10 тонн наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу конфисковали партию наркотиков стоимостью 244 миллиона долларов-1

Охота на контрабандистов и торговцев велась более месяца. В ней участвовали десятки правоохранителей. В результате им удалось закрыть нелегальный канал поставки запрещенных веществ из Бразилии. Власти заявили, что стоимость конфискованной партии оценивается в 244 миллиона долларов.

# Наркотики # Фотофакт

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