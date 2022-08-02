В Перу конфисковали партию наркотиков стоимостью 244 миллиона долларов

Новости Перу. В Перу в результате масштабной полицейской операции изъято более 10 тонн наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Охота на контрабандистов и торговцев велась более месяца. В ней участвовали десятки правоохранителей. В результате им удалось закрыть нелегальный канал поставки запрещенных веществ из Бразилии. Власти заявили, что стоимость конфискованной партии оценивается в 244 миллиона долларов.