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Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков

02 августа 2022 06:52
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Новости Великобритании. Отпуск британцев находится под угрозой. Причиной стала высокая стоимость бензина. По оценкам местного таблоида The Sun, свои планы на лето изменил каждый десятый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков-1

Так, отказаться пришлось, в частности, от поездок к пожилым родственникам. Ранее британцы добирались к ним на личных автомобилях, но заоблачные цены на бензин заставили отказаться от личных встреч порядка 7 % опрошенных.

Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков-4

Однако под угрозой оказался не только отпуск, но и привычный быт. По данным опроса, более 12 % жителей больше не ездят на работу на машинах. Более того, некоторые семьи прекратили возить детей в школу. Сегодня автомобиль в Великобритании – скорее предмет роскоши, который все чаще можно встретить на сайтах продаж.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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