Слишком дорогой бензин вынуждает британцев отказываться от отпусков

Новости Великобритании. Отпуск британцев находится под угрозой. Причиной стала высокая стоимость бензина. По оценкам местного таблоида The Sun, свои планы на лето изменил каждый десятый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Отпуск британцев находится под угрозой. Причиной стала высокая стоимость бензина. По оценкам местного таблоида The Sun, свои планы на лето изменил каждый десятый житель страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, отказаться пришлось, в частности, от поездок к пожилым родственникам. Ранее британцы добирались к ним на личных автомобилях, но заоблачные цены на бензин заставили отказаться от личных встреч порядка 7 % опрошенных.
Однако под угрозой оказался не только отпуск, но и привычный быт. По данным опроса, более 12 % жителей больше не ездят на работу на машинах. Более того, некоторые семьи прекратили возить детей в школу. Сегодня автомобиль в Великобритании – скорее предмет роскоши, который все чаще можно встретить на сайтах продаж.