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Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

02 августа 2022 08:28
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Новости Афганистана. В Кабуле в результате удара беспилотника убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую группировку в 2011 году после гибели Усамы бен Ладена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири-1

В Белом доме уже подтвердили эту информацию, назвав ее успешной контртеррористической операцией. Джо Байден заявил, что она проводилась по его приказу. О смерти главаря «Аль-Каиды» сообщили и талибы. Представитель движения решительно осудил нападение, назвав его нарушением международных прав и принципов. В течение многих лет считалось, что Завахири скрывается вдоль неприступной границы между Пакистаном и Афганистаном.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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