Джо Байден объявил, что США убили лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири

Новости Афганистана. В Кабуле в результате удара беспилотника убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую группировку в 2011 году после гибели Усамы бен Ладена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белом доме уже подтвердили эту информацию, назвав ее успешной контртеррористической операцией. Джо Байден заявил, что она проводилась по его приказу. О смерти главаря «Аль-Каиды» сообщили и талибы. Представитель движения решительно осудил нападение, назвав его нарушением международных прав и принципов. В течение многих лет считалось, что Завахири скрывается вдоль неприступной границы между Пакистаном и Афганистаном.