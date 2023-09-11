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В Марокко продолжается поиск выживших после землетрясения

11 сентября 2023 20:04
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Новости Марокко. Гонка со временем. В Марокко продолжается поиск выживших после землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марокко продолжается поиск выживших после землетрясения-1

Сейчас спасатели и армия активно разбирают завалы, чтобы как можно быстрее добраться до людей, которые находятся в ловушке из руин уже трое суток. А это, по самым скромным подсчетам, сотни людей. Вместе с этим растет и число погибших. Жертвами стихии стали более 2 500 человек. Еще столько же получили ранения, причем большая часть в критическом состоянии. Но и это пока не окончательные цифры.

# Землетрясение # Фотофакт

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