В Марокко продолжается поиск выживших после землетрясения

Сейчас спасатели и армия активно разбирают завалы, чтобы как можно быстрее добраться до людей, которые находятся в ловушке из руин уже трое суток. А это, по самым скромным подсчетам, сотни людей. Вместе с этим растет и число погибших. Жертвами стихии стали более 2 500 человек. Еще столько же получили ранения, причем большая часть в критическом состоянии. Но и это пока не окончательные цифры.