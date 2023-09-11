Экономический рост Евросоюза в 2023-м составит 0,8% – в два раза меньше обещанного Брюсселем

Экономика Евросоюза теряет темпы развития. А высокие цены на товары и услуги стали настоящей проблемой для многих стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неутешительный прогноз озвучили в Европейской комиссии. Согласно последним данным, экономический рост Евросоюза в 2023 году составит скромные 0,8 %. Это почти в два раза меньше того показателя, который Брюссель обещал ранее. На этом фоне вполне ожидаемым событием станет последующий рост инфляции в странах еврозоны. И, как считают эксперты, надвигающийся кризис станет большим ударом даже для ведущих экономик союза.