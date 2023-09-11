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Экономический рост Евросоюза в 2023-м составит 0,8% – в два раза меньше обещанного Брюсселем

11 сентября 2023 20:06
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Экономика Евросоюза теряет темпы развития. А высокие цены на товары и услуги стали настоящей проблемой для многих стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический рост Евросоюза в 2023-м составит 0,8% – в два раза меньше обещанного Брюсселем-1

Неутешительный прогноз озвучили в Европейской комиссии. Согласно последним данным, экономический рост Евросоюза в 2023 году составит скромные 0,8 %. Это почти в два раза меньше того показателя, который Брюссель обещал ранее. На этом фоне вполне ожидаемым событием станет последующий рост инфляции в странах еврозоны. И, как считают эксперты, надвигающийся кризис станет большим ударом даже для ведущих экономик союза.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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