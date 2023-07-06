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ВКС РФ ударили по подразделениям ВСУ в районе Клещеевки

06 июля 2023 06:57
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Авиация Южной группировки войск РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе ВС Украины в районе населенного пункта Клещеевка. Об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, приводит его слова РИА Новости.

В результате удара уничтожены скопления украинских военнослужащих и бронетранспортер.

Сообщается, что украинская сторона регулярно пытается атаковать Клещеевку. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что населенный пункт продолжает находиться под контролем военных Российской Федерации, при этом ВС Украины предпринимают попытки занять среднюю высоту, с которой удобно контролировать часть Артемовска.

# Международная политика

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