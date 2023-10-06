18 человек погибли во время наводнений на севере Индии

Новости Индии. 18 человек стали жертвами разрушительных наводнений на севере Индии, еще более 100 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате, который больше всего пострадал от стихии, затопило несколько городов. Мощные потоки смыли 11 мостов и повредили или уничтожили более 270 домов. Также в четырех районах закрыты школы. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 22 тысяч человек. Масштабные наводнения вызвали проливные дожди, которые идут уже несколько дней.