Прямой эфир

18 человек погибли во время наводнений на севере Индии

06 октября 2023 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. 18 человек стали жертвами разрушительных наводнений на севере Индии, еще более 100 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 человек погибли во время наводнений на севере Индии-1

В штате, который больше всего пострадал от стихии, затопило несколько городов. Мощные потоки смыли 11 мостов и повредили или уничтожили более 270 домов. Также в четырех районах закрыты школы. Из зоны бедствия эвакуировано свыше 22 тысяч человек. Масштабные наводнения вызвали проливные дожди, которые идут уже несколько дней.

# Природные катаклизмы # Новости Индии

Другие новости рубрики

Все новости
Мэр Нью-Йорка попробовал отговорить латиноамериканцев перебираться в США
06 октября 2023 07:36

Мэр Нью-Йорка попробовал отговорить латиноамериканцев перебираться в США

Польские фермеры оказались на грани банкротства
06 октября 2023 07:00

Польские фермеры оказались на грани банкротства

В мире не хватает учителей – ООН
06 октября 2023 06:52

В мире не хватает учителей – ООН