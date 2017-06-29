15 государств намерены усилить свой контингент в Афганистане

Новости Афганистана. Усилить свой контингент в Афганистане намерены 15 государств-участников миссии «Решительная поддержка» НАТО. По словам генерального секретаря альянса, ожидаются обязательства и от других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее военное командование НАТО пришло к выводу, что для помощи афганским силовикам требуется еще несколько тысяч военнослужащих. Однако окончательное решение еще не принято. Процесс сбора сил продолжается.

Отметим, вновь принимать участие в боях блок не намерен.