1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции

Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ и устроила потасовку с протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первомай во Франции стал поводом для очередного витка напряженности.
Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ и устроила потасовку с протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первомай во Франции стал поводом для очередного витка напряженности.
Объявленный профсоюзами день «беспрецедентной народной акции против пенсионной реформы и за социальную справедливость» перерос в глобальный протест.
Неспокойно сейчас не только в Париже. Многие манифестанты одеты в желтые жилеты, напомнившие о широком всплеске насилия, который Франция пережила в конце 2018 года.
Пока говорить о том, чем завершился этот день во Франции, преждевременно. С наступлением сумерек радикально настроенная часть населения только активизируется. За время предыдущих протестов против пенсионной реформы только в Париже городу нанесен ущерб на 1 миллион 600 тысяч евро.