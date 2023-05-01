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1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции

01 мая 2023 17:41
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Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ и устроила потасовку с протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первомай во Франции стал поводом для очередного витка напряженности.  

1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции-1

1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции-3

1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции-5

Объявленный профсоюзами день «беспрецедентной народной акции против пенсионной реформы и за социальную справедливость» перерос в глобальный протест.  

1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции-8

Неспокойно сейчас не только в Париже. Многие манифестанты одеты в желтые жилеты, напомнившие о широком всплеске насилия, который Франция пережила в конце 2018 года.  

1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции-11

Пока говорить о том, чем завершился этот день во Франции, преждевременно. С наступлением сумерек радикально настроенная часть населения только активизируется. За время предыдущих протестов против пенсионной реформы только в Париже городу нанесен ущерб на 1 миллион 600 тысяч евро.  

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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