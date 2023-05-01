1 мая страна в огне. Последние кадры из протестующей против реформ Франции

Новости Франции. Полиция применила слезоточивый газ и устроила потасовку с протестующими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первомай во Франции стал поводом для очередного витка напряженности.

Объявленный профсоюзами день «беспрецедентной народной акции против пенсионной реформы и за социальную справедливость» перерос в глобальный протест.

Неспокойно сейчас не только в Париже. Многие манифестанты одеты в желтые жилеты, напомнившие о широком всплеске насилия, который Франция пережила в конце 2018 года.