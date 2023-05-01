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Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?

01 мая 2023 16:46
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В каждой стране сегодня звучат свои первомайские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышения зарплат в контексте сильной инфляции требуют педагоги Португалии. А вот в Греции в митингующих колоннах в основном студенты, которые призывают правительство найти виновных в жестокой железнодорожной аварии, унесшей жизни более 50 человек.  

Каким этот день был в других уголках планеты?  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-1

Истоки праздника зарождались в борьбе. В 1886 году 1 мая в Чикаго прошли крупные митинги, участники которых хотели установить 8-часовой рабочий день. Как результат – сотни арестованных, семеро приговоренных к смертной казни. Спустя годы в знак солидарности с трудящимися и зародилась традиция первомайских демонстраций. В наше непростое время во многих странах это вновь борьба.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-4

В Камбодже сотни жителей вышли на митинг в защиту прав рабочих. Сотрудники швейных, строительных и других компаний требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Их главный лозунг «Да здравствуют рабочие!»  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-7

Сегодня важный день, чтобы напомнить всем о героических рабочих, которые боролись за права всех сотрудников всех трудовых организаций. В Камбодже есть много проблем, которые правительство должно решить.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-10

Традицию первомайских шествий поддерживают и на Филиппинах. Площадь у президентского дворца заполнили активисты с призывом к повышению минимальной заработной платы и более бережному и внимательному отношению к рабочим.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-13

У нас есть рабочие, которые постоянно пытаются свести концы с концами, а правительство до сих пор не предприняло никаких существенных действий по смягчению кризиса.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-16

А вот в Турции демонстрации приобрели политический характер. Выступления накануне президентских выборов закончились массовыми задержаниями. 35 человек оказались за решеткой. Администрация Стамбула сочла первомайские демонстрации несанкционированными, хотя ранее разрешила проведение подобных шествий.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-19

В центр латвийской столицы 1 мая вышли люди, чтобы отстаивать свои права и права всех русскоязычных. В Риге прошла акция против русофобии. Его заглавным саундтреком стала песня – антифашистский символ – Bella ciao. Под ее мелодию латыши выступали за сохранение в стране праздника 9 Мая и требовали прекратить притеснения журналистов, а также вернуть образование на русском языке.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-22

А вот в Китае Праздник труда отмечают пять дней подряд. И все они выходные. Главные туристические достопримечательности страны фиксируют новые рекорды по посещаемости. Например, билеты на Великую китайскую стену уже распроданы и на завтра, не пробиться было и сегодня. Тем не менее развлечений хватает всем. Причем в разных уголках страны.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-25

В провинции Хунань можно было стать свидетелем уникального небесного шоу. Человек впервые пролетел через знаменитую и самую высокогорную пещеру в мире Тяньмэнь, что в переводе означает Небесные врата.  

Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?-28

Китаец Чжан Шупэн поднялся на вертолете на высоту почти 2 200 метров, а после выпрыгнул из кабины в специальном костюме и пролетел под аплодисменты зрителей на скорости 180 километров в час.  

# Праздничные даты # Марина Кишкурно # Фотофакт

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