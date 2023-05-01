Массовые задержания в Турции и пять дней выходных в Китае. Как в мире отметили Первомай?

В каждой стране сегодня звучат свои первомайские лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышения зарплат в контексте сильной инфляции требуют педагоги Португалии. А вот в Греции в митингующих колоннах в основном студенты, которые призывают правительство найти виновных в жестокой железнодорожной аварии, унесшей жизни более 50 человек. Каким этот день был в других уголках планеты?

Истоки праздника зарождались в борьбе. В 1886 году 1 мая в Чикаго прошли крупные митинги, участники которых хотели установить 8-часовой рабочий день. Как результат – сотни арестованных, семеро приговоренных к смертной казни. Спустя годы в знак солидарности с трудящимися и зародилась традиция первомайских демонстраций. В наше непростое время во многих странах это вновь борьба.

В Камбодже сотни жителей вышли на митинг в защиту прав рабочих. Сотрудники швейных, строительных и других компаний требуют улучшить условия труда и повысить заработную плату. Их главный лозунг «Да здравствуют рабочие!»

Сегодня важный день, чтобы напомнить всем о героических рабочих, которые боролись за права всех сотрудников всех трудовых организаций. В Камбодже есть много проблем, которые правительство должно решить.

Традицию первомайских шествий поддерживают и на Филиппинах. Площадь у президентского дворца заполнили активисты с призывом к повышению минимальной заработной платы и более бережному и внимательному отношению к рабочим.

У нас есть рабочие, которые постоянно пытаются свести концы с концами, а правительство до сих пор не предприняло никаких существенных действий по смягчению кризиса.

А вот в Турции демонстрации приобрели политический характер. Выступления накануне президентских выборов закончились массовыми задержаниями. 35 человек оказались за решеткой. Администрация Стамбула сочла первомайские демонстрации несанкционированными, хотя ранее разрешила проведение подобных шествий.

В центр латвийской столицы 1 мая вышли люди, чтобы отстаивать свои права и права всех русскоязычных. В Риге прошла акция против русофобии. Его заглавным саундтреком стала песня – антифашистский символ – Bella ciao. Под ее мелодию латыши выступали за сохранение в стране праздника 9 Мая и требовали прекратить притеснения журналистов, а также вернуть образование на русском языке.

А вот в Китае Праздник труда отмечают пять дней подряд. И все они выходные. Главные туристические достопримечательности страны фиксируют новые рекорды по посещаемости. Например, билеты на Великую китайскую стену уже распроданы и на завтра, не пробиться было и сегодня. Тем не менее развлечений хватает всем. Причем в разных уголках страны.

В провинции Хунань можно было стать свидетелем уникального небесного шоу. Человек впервые пролетел через знаменитую и самую высокогорную пещеру в мире Тяньмэнь, что в переводе означает Небесные врата.