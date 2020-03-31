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Знаменитый небоскрёб Нью-Йорка сменил подсветку в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

31 марта 2020 15:14
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Новости США. Знаменитый небоскреб Нью-Йорка сменил подсветку в знак поддержки медиков, которые борются с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый небоскрёб Нью-Йорка сменил подсветку в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом-1

На верхних этажах Эмпайр-стейт-билдинг появились красные огни, которые символизируют сердцебиение. А вокруг шпиля высотки заиграл еще и белый свет. Мигая, огоньки напоминают сирену скорой помощи.

Здание будет подсвечено этими цветами до тех пор, пока с коронавирусной инфекцией не покончат полностью.

Знаменитый небоскрёб Нью-Йорка сменил подсветку в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом-4

# Коронавирус # Фотофакт

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