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Вилейский Дом ремёсел собрал уникальную коллекцию пасхальных яиц!

05 мая 2013 10:52
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Великий праздник света и добра. 5 апреля все православные отметили Пасху. Один из главных символов этого христианского праздника - яйцо. Ему не даром определили такую значимую роль - в яйце сокрыт зародыш будущей жизни, это символ воскрешения Христа. Накануне Пасхи съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ побывала в Вилейке специально, чтобы увидеть единственный в Минской области музей яиц!

Методист-мастер Вилейского районного Дома ремесел Оксана Дубяга и сотрудники РДР рассказали, что обозначают рисунки, которые наносят на пасхальны яйца, а также какие приметы и традиции связаны с этим предметом.

Научили мастерицы раскрашивать яйца и ведущую программы «Центральный регион» на СТВ.

# Туризм # Фотофакт # Музеи Минска # Оксана Дубяга

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