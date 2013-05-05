Вилейский Дом ремёсел собрал уникальную коллекцию пасхальных яиц!

Великий праздник света и добра. 5 апреля все православные отметили Пасху. Один из главных символов этого христианского праздника - яйцо. Ему не даром определили такую значимую роль - в яйце сокрыт зародыш будущей жизни, это символ воскрешения Христа. Накануне Пасхи съемочная группа программы «Центральный регион» на СТВ побывала в Вилейке специально, чтобы увидеть единственный в Минской области музей яиц!

Методист-мастер Вилейского районного Дома ремесел Оксана Дубяга и сотрудники РДР рассказали, что обозначают рисунки, которые наносят на пасхальны яйца, а также какие приметы и традиции связаны с этим предметом.

Научили мастерицы раскрашивать яйца и ведущую программы «Центральный регион» на СТВ.