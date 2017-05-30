Беларусь туристическая для российских репортеров: пресс-тур представителей СМИ проходит в Брестской области

Новости Беларуси. Туризм Брестской области – глазами российских репортеров. Записки путешественников составляют 30 мая коллеги на юго-западе Беларуси. Этим утром журналисты из Московского и Вологодского регионов, среди которых также и ведущие блогеры России, побывала на Гребном канале и в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Васильева, журналист газеты «Союз Беларусь-Россия»: Нам было интересно, что, допустим, с детьми можно отдохнуть у вас на канале. То есть мы никогда не думали, что канал может быть использован с точки зрения туристической. Он спортивный. Оказывается, можно взять гостиницы, даже могут вас научить гребле.

Элла Таранова, журналист международного информационного агентства «Россия сегодня»:

Я знаю, что многие мои московские друзья ездят в Минск на выходные. А Брест и Беловежская пуща могут быть местами, где можно проводить отпуск.

Впереди у российских журналистов – знакомство с колоритной белорусской агроусадьбой. Группа побывает и на историко-культурных объектах – в «Белой Веже» в Каменце и в «Усадьбе Немцевичей» в деревне Скоки. Завершит трехдневный визит в Беларусь экскурсия по «Беловежской пуще».