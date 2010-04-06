На белорусских реках открывается навигация

На водные просторы суда уже вышли на Днепре, Немане и Днепровско-Бугском канале.

А сегодня откроются порты на Березине, Соже и Припяти.

К слову, в прошлом году внутренним водным транспортом Беларуси перевезено около 5,5 млн тонн грузов и более 180 тыс. пассажиров. В нынешнем году грузоперевозки намечено увеличить.

Речники надеются, что не уменьшится и количество желающих прокатиться по водным просторам.

И погода в Беларуси будет способствовать таким путешествиям. Синоптики утверждают, что с каждым днем становится все теплее: на текущей неделе —8-14, а по юго-востоку страны — до 16 градусов тепла. И это выше климатической нормы.