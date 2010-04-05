Ученые-географы Беларуси и России разработали и внедрили регламент трансграничного сотрудничества

Отныне на принципиально качественный уровень вышли такие области как разработка полезных ископаемых, торговля, природоохранные мероприятия и туризм.

В год 65-летия Великой Победы уже разработаны несколько туристических маршрутов по местам боевой славы в Беларуси и России.

Геннадий Озем, старший преподаватель кафедры экономической географии Беларуси и государств Содружества географического факультета БГУ:

Барьерная функция границы Беларуси и России на низовом уровне, к сожалению, нарастает. И вот поэтому, чтобы изменить эту тенденцию на более положительную, и проводилось данное исследование, проводилась оценка направлений сотрудничества непосредственно на низовом уровне.

Людмила Фокеева, ассистент кафедры экономической географии зарубежных стран географического факультета БГУ:

Близится большой праздник — юбилей Победы в Великой Отечественной войне, на это были направлены основные разработки. Совместный трансграничный маршрут, который будет затрагивать административные центры как с белорусской стороны, так и с российской разработан в этом проекте, и мы надеемся, что будет апробирован именно к этой юбилейной праздничной дате.