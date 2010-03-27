Августовский канал удивит иностранных и белорусских туристов местной экзотикой

Уже через несколько дней уникальное гидротехническое сооружение примет первых посетителей.

Для них в этом году появятся дополнительные туристические маршруты. Теперь гости смогут участвовать не только в водных прогулках, но и совершать экскурсии, а также посещать оригинальные театрализованные представления. Местной экзотикой готовы удивлять самых требовательных туристов.

Капитан теплохода «Неман» Александр Комаров на своем судне с утра до вечера. До начала навигации остались считанные дни, а дел — хоть отбавляй. После зимней консервации корабль необходимо подготовить к приему туристов.

Сам капитан берется за любую работу. С инструментом в руках его можно увидеть и в моторном отсеке, и на палубе, и в кают-компании.

Александр Комаров, капитан теплохода «Неман»:

Все моряки с нетерпением ждут открытия навигации. Наконец-то наступили погожие дни, и мы, естественно, стараемся как можно сделать как можно больше работы. В первую очередь, нужно защитить днище, отбить ватерлинию, потом покрасить весь теплоход, чтобы он выглядел достойно.

К началу туристического сезона на Августовском канале начали готовиться еще с конца прошлого года. Построили новый причал, дополнительные места отдыха, углубили русло рядом с польской границей. Пережили и большую воду. Паводок не доставил особых проблем.

Эдмунд Юткевич, заместитель генерального директора предпрития «Гродномелеоводхоз»:

Мы проводили работы по наращиванию дамбы в районе Астошанского моста. Подняли ее где-то на 40сантиметров. После паводка смотрим, где есть размывы, и укрепляем берега камнем.

Очистить русло и подготовить места отдыха, говорят на канале, — это полдела. Главное — привлечь как можно больше туристов. В последние годы гости становятся все более требовательными. А значит, и завлекать их нужно местной экзотикой.

Кроме традиционной прогулки на теплоходе, в этом году для туристов приготовили новый маршрут. Специальная тропа соединит десятки ДОТов времен Великой Отечественной войны, расположенных в районе Августовского канала. Здесь планируют не только проводить экскурсии, но и организовывать театрализованные представления о первых днях войны.

Большие надежды на Августовском канале возлагают на открытие малого приграничного движения с Польшей. Количество туристов должно увеличиться в несколько раз.

В перспективе планируют наладить не только водное сообщение между двумя странами, но и велосипедные и даже пешие маршруты.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ.