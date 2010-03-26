Белорусские дети могут теперь ездит за границу с согласия только одного родителя

Новый закон о порядке въезда и выезда из страны вступает сегодня в силу в Беларуси.

Отныне несовершеннолетние белорусы смогут отправляться за границу в сопровождении одного из родителей без документально подтвержденного согласия второго.

Например, у матери, которая едет за границу со своим ребенком, сотрудники органов погранслужбы уже не будут требовать наличия при себе согласия отца. Если же один из родителей против отправки ребенка за рубеж, то он вправе обратиться в суд с заявлением.

К слову, ежегодно пограничники не выпускали за пределы страны до 2,5 тысяч детей из-за подобных проблем.

Людмила Панферова, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований:

Эта норма, прежде всего, закреплена в интересах детей. В соответствие с ней, теперь ребенок имеет право выезжать за рубеж с мамой либо с папой. Не надо получать согласие второго родителя. Связано было, прежде всего, с многочисленными обращениями женщин, которые имели больше проблемы, чтобы получить согласие их бывших мужей.