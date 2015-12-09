Как в «Аватаре»: самый длинный стеклянный мост в мире построили в Китае

Его длина почти 375 метров, а высота над уровнем земли – 300 метров.

Новости Китая. В центральной провинции Китая Хунань закончилось строительство самого большого в мире стеклянного моста.

Постройка моста в Национальном лесном парке Тяньмэнь заняла год и стоила почти $4 млн.

Этот мост побил рекорд моста над Большим каньоном в штате Аризона, который расположился на высоте в 220 метров.

Хотя строительство моста, проект которого разработал израильский архитектор Хаим Дотан, уже закончилось,