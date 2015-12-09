Как в «Аватаре»: самый длинный стеклянный мост в мире построили в Китае

Новости Китая. В центральной провинции Китая Хунань закончилось строительство самого большого в мире стеклянного моста.
Его длина почти 375 метров, а высота над уровнем земли – 300 метров.
Новости Китая. В центральной провинции Китая Хунань закончилось строительство самого большого в мире стеклянного моста.
Его длина почти 375 метров, а высота над уровнем земли – 300 метров.
Постройка моста в Национальном лесном парке Тяньмэнь заняла год и стоила почти $4 млн.
Этот мост побил рекорд моста над Большим каньоном в штате Аризона, который расположился на высоте в 220 метров.
Хотя строительство моста, проект которого разработал израильский архитектор Хаим Дотан, уже закончилось,
публика сможет пройти по нему только начиная с мая 2016 года.
Также у туристов будет возможность прыгнуть с тарзанки и спуститься по стальному канату с этой впечатляющей конструкции.
У создателей даже возникла идея проводить модные показы на «стеклянном» мосту, шириной почти в 6 метров.
Идея создать такой мост в округе Чжанцзяцзе была впервые анонсирована в 2012 году.
Работы по его созданию начались в ноябре 2014 года. Компания, ответственная за его постройку, планировала закончить строительные работы в июле этого года, а открытие для посетителей было запланировано на октябрь.
Из-за сложности структуры и местоположения моста, дату его открытия пришлось перенести.
Ван Тяньбао, один из конструкторов моста:
Когда на мосту в быстрой прогрессии сменяется большое количество людей, это может легко привести к резонансу, который, в свою очередь, может привести к структурной деформации моста.
Чтобы не допустить этого, мы установили на настилы некоторое количество гигантских стеклянных шаров. Каждый стеклянный шар весит около 400 кг. Они установлены неравномерно, это поможет сдерживать вибрацию от шагов пешеходов.
Одновременно пройти по мосту смогут не более 800 туристов.
Мост соединяет отвесные скалы и живописную каштановую аллею в Большом каньоне в Чжанцзяцзе.
Отважившись пройти по этому невероятному мосту, вы сможете насладиться потрясающими видами на национальный парк, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание планеты Пандора в фильме «Аватар».
В настоящее время «стеклянные» мосты начинают появляться по всему Китаю. Местные власти стараются максимально увеличить число туристов, приезжающих насладиться красотой природы.
Как бы там ни было, время в центре внимания все же находятся правила охраны здоровья и техники безопасности страны: всего несколько месяцев назад группа туристов пришла в ужас, когда 2 стеклянные панели нового моста со стеклянным дном на горе Юньтай, провинция Хэнань, разбились прямо под ними.
Перевод с Daily Mail: Светлана Конашевская