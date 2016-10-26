Иностранные туристы с 26 октября могут посещать Августовский канал без визы

Новости Беларуси. С 26 октября иностранцы смогут приезжать на Августовский канал без виз. Для посещения туристско-рекреационного парка без въездных документов зарубежным гостям необходимо иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий право посещения этой зоны отдыха.

Посетители, пересекающие границу с Польшей, смогут въехать без виз через пункты пропуска «Лесная» и «Брузги», с Литвой – через оба пункта пропуска «Привалка».

Нововведение должно поспособствовать увеличению туристического потока на территорию парка, привлечь инвестиции к развитию инфраструктуры и создать условия для проведения крупных международных и спортивных мероприятий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Начинает действовать информационный портал на трех языках, на котором будет размещена карта безвизовой зоны, будут размещены реклама услуг – это вся доступная информация по туристическим маршрутам, агроусадьбам, гостиницам на территории города Гродно и Гродненского района соответственно, и, конечно, Августовского канала. Все доступные услуги.