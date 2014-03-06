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Беларусь будет представлена на Международной туристической выставке ITB Berlin

06 марта 2014 08:13
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Новости Беларуси. Белорусская туриндустрия представлена на международной выставке в Германии. ITB Berlin - крупнейший форум в мире. В нынешнем году он собрал более 10 тысяч участников почти из 200 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время презентации туристических возможностей нашей страны особое внимание будет уделяться предстоящему чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске в мае 2014 года.

Запланированы также переговоры белорусской делегации с представителями зарубежных кампаний.

# Выставки в Беларуси и мире # Туризм

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