Путешествия автостопом по всему миру? Легко! Гости «Студии хорошего настроения» поделились опытом с телезрителями

Новости Беларуси. Вы, наверняка, знаете, кто такие автостопщики или же хичхайкеры. Это те люди, которые поднимают большой палец вверх, и это не всегда лайк!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Евгений Левончук и Алексей Завадский, ребята, которые путешествуют автостопом, не боятся это делать и хотят открывать мир именно таким способом.

Давайте уточним. В марте вы собираетесь покорить Азию. Это правда? Что будет происходить? Где точка А, где точка Б? Планируете ли вы маршрут?

Алексей Завадский, путешественник:

Планируем, но достаточно грубо. У нас есть точка А, мы прилетаем в Гонконг. И оттуда отправляемся через юг Китая в сторону Вьетнама.

Евгений Левончук, путешественник:

Как происходит дальше, никто не знает. Маршрут ориентировочный, но в точности ему следовать мы не планируем, да и интереснее так будет.

А почему выбран именно такой маршрут? Почему именно Китай? Вы владеете китайским языком?

Евгений Левончук, путешественник:

Это совершенно новый регион, совершенно новые впечатления. Изначально, когда путешествуешь по Европе, кажется, неплохо бы повторить, неплохо бы новые страны посетить, но со временем Европа начинает казаться чем-то таким уже родным, своим, домашним.

Ребята, правда, что в Китае обязательно, если вы по материковому Китаю передвигаетесь, вам нужен гид? Или можно самостоятельно передвигаться?

Евгений Левончук, путешественник:

Можно самостоятельно. По крайней мере, мы такой информации не слышали.

Алексей Завадский, путешественник:

Но мы предполагаем, что гид желателен, потому что, конечно же, в любой стране, не только о Китае, я думаю, речь, есть местный гид, который знает особенности, какие-то ньюансы, который может тебе показать что-то или рассказать.

А как это обычно происходит? У вас это не первый выход в свет, вы уже совершали подобные путешествия, расскажите, где удалось побывать?

Евгений Левончук, путешественник:

Мы проехали по всей Восточной и Западной Европе, не захватив, к сожалению, Скандинавию. Просто это происходит без какого-то подробного планирования. У нас была конечная точка: доехать до Атлантического океана. До Ла-Манша. Но как это будет развиваться дальше, никто тогда не знал.

Вы карты просматривали, как-то изучали местность, понимали, как и до чего добраться? Или, все-таки, по ходу?

Алексей Завадский, путешественник:

В основном, мы решали по ходу, мы знали, что хотим доехать до Атлантики. Желательно, через Голландию.

Насколько это дорогое удовольствие? Самый дешевый трип и самый дорогой?

Евгений Левончук, путешественник:

По-разному. Бывает, в зависимости от стран и от того, как путешествовать. Есть люди, которые путешествуют вообще без копейки в кармане. Есть люди, которые проехали весь Китай. Как доподлинно мне известно, человек, приехав в Китай, поменял по прилету 20 долларов, проехал весь Китай, и они ему так и не пригодились. Люди умеют искать гостеприимных людей, выкручиваться и выживать.

Как они принимали вас, как реагировали? Требовали ли плату, или всегда знали, что это такая категория людей, которая путешествует автостопом и с них никакого спроса?

Евгений Левончук, путешественник:

Люди, в основном, не требовали плату практически никогда, даже если они не знали, что это за категория людей, им все равно хотелось помочь, поучаствовать. Люди, которые останавливаются, - люди, которые хотят чем-то хорошим отличиться, они хотят узнать что-то новое для себя и поучаствовать в истории других людей.