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Кофейный диалог баристы: сердечки для влюблённых, улыбка – для настроения и солнышко для девушки

18 августа 2016 09:30
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Как же сладок вкус кофе! Нежнее, чем тысяча поцелуев и слаще, чем мускатное вино. В своей «Кофейной кантате» Иоган Себастьян Бах воспел ароматный напиток как самое упоительное блаженство.

В свою очередь, итальянский бариста превратил маленькую чашку благоухающего кофе в художественное полотно.

Роман занимается кофейным искусством на протяжении четырёх лет. Первоначально нелюбимый напиток стал для него делом всей жизни. Однако утро молодого человека начинается отнюдь не с чашечки кофе.

Латте-арт – способ диалога кофейного бармена с посетителем: нередко, паре, держащейся за руки, он рисует сердечки. Грустному человеку – улыбку, а понравившейся девушке – солнышко.

Недавно японские бариста стали и вовсе удивлять кофеманов своими в стиле 3D. Скульптуры оживают прямо в чашке!

# Профессии # Роман Ламоткин # Фотофакт

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