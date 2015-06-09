Заслуженный тренер СССР и Беларуси по акробатике Михаил Цейтин празднует свое 95-летие

Новости Беларуси. Заслуженный тренер Советского Союза и Беларуси по акробатике, судья международной категории мастер спорта Михаил Цейтин празднует свое 95-летие. Легенда белорусского спорта, доцент кафедры гимнастики преподает в Белорусском государственном университете физической культуры с 1947 года и по сей день.

Юбиляр имеет огромный список достижений. А разработанная им методика укрепления вестибюлярного аппарата используется космонавтами. Благодаря именно этой работе футбольный клуб «Динамо-Минск» в 1982 году стал чемпионом СССР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поздравить виновника торжества пришли представители НОК, Министерства спорта и туризма, ученики разных поколений представляющие самые разные виды спорта.

Михаил Вергеенко, технический директор Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

В большом спорте побеждает большой разум. И это человек, который был примером для подражания для нас, для футболистов, в те, 80-е годы, когда мы стремились на этот Олимп большого восхождения.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

В этом человеке есть все. У него такой опыт, столько знаний, что недаром его все студенты любят. Его боятся и любят. Как можно долгих лет жизни, как можно долго, чтобы он был с молодым поколением и в него все верят.

В свои 95 Михаил Цейтин востребован. Он получил предложение от Белорусской федерации футбола провести курс повышения квалификации тренеров по этому виду спорта.