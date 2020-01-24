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«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ

24 января 2020 22:10
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Новости Беларуси. В Минске стартовал 20-й чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 сильнейших дружин континента сражаются за медали турнира, а также путевки на чемпионат мира. Белорусская сборная в первый день провела сразу два матча.

О результатах – в сюжете Ирины Петыш.

Первый соревновательный день чемпионата Европы для нашей команды получился довольно насыщенным. В полдень белоруски встретились со сборной Австрии и начали домашний чемпионат бодро. Победа со счетом 7:2. Самой результативной у нас стала Марина Никитина: она четырежды поразила ворота соперниц.

«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ-1

Однако времени насладиться победой у девушек было не так уж и много: уже вечером их ожидал второй поединок. На этот раз с представительницами Нидерландов. Однако у зрителей время посмаковать победу было.

Во втором матче этого дня продемонстрировать такое количество голов у наших девушек не получилось: если еще в первом тайме счет был равным – 1:1, то дальше австрийки оторвались и не оставили шансов. Итог – 4:1 в пользу соперниц.

«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ-4

«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ-6

25 января белорусские спортсменки продолжат борьбу за выход в полуфинал. В 12.45 наша команда встретится со сборной Швейцарии. Напомним, чемпионат Европы принимает столичный Дворец спорта.

Подробности – в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Марина Никитина # Елизавета Бабенко # Фотофакт

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