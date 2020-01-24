«Забили все моменты, которые могли». Как женская сборная Беларуси по индорхоккею сыграла в первый день ЧЕ

Новости Беларуси. В Минске стартовал 20-й чемпионат Европы по индорхоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 8 сильнейших дружин континента сражаются за медали турнира, а также путевки на чемпионат мира. Белорусская сборная в первый день провела сразу два матча.

О результатах – в сюжете Ирины Петыш.

Первый соревновательный день чемпионата Европы для нашей команды получился довольно насыщенным. В полдень белоруски встретились со сборной Австрии и начали домашний чемпионат бодро. Победа со счетом 7:2. Самой результативной у нас стала Марина Никитина: она четырежды поразила ворота соперниц.