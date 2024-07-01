Юные белорусские спортсмены завоевали 15 медалей в 6-й соревновательный день Игр «Дети Азии»

В Якутске завершился шестой соревновательный день летних Игр «Дети Азии». Белорусы выиграли по пять золотых, серебряных и бронзовых наград. Наибольшее число медалей было завоевано в легкой атлетике, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Двукратной чемпионкой Игр стала Анна Орловская, также виктории праздновали Иван Шилец в забеге на 200 метров и Арина Вилитнюк в прыжках в высоту. В понедельник, 1 июля, стартовали соревнования у стрелков. Наш Николай Чернуха взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета. Две бронзы завоевали представители дзюдо – Арсений Гладких и Софья Лисовская.

Иван Шилец, победитель Игр «Дети Азии»: Для меня бежалось очень хорошо, резина была отличная, было одно удовольствие по ней бегать, но жара не ощущалось сильно, только мешало, что сильный ветер дул. Я видел, что он был впереди, я его нагнал и выиграл.

Николай Чернуха, серебряный призер Игр «Дети Азии»:

Начал смотреть, посмотрел – одно очко между нами, и как-то взял, поторопился, сделал выстрел – попал. Просто поторопился, если бы собрался, сделал бы нормальный хороший выстрел, закончил бы, может, все по-другому было, но как получилось, так получилось.

Таким образом, на данный момент в активе белорусской делегации 55 медалей. Наши юные спортсмены замыкают топ-3 общекомандного зачета среди 30 сборных.