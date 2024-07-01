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Более 200 команд приняли участие во втором этапе ЧБ по баскетболу 3х3

01 июля 2024 17:29
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Глобальный праздник баскетбола 3х3 прошел и в белорусской столице, рассказали в программе «СТВ-Спорт». На площадку выходили как уже опытные и профессиональные коллективы, так и любители этого вида спорта. Всего – более 200 команд.

Более 200 команд приняли участие во втором этапе ЧБ по баскетболу 3х3-1

Элитные спортсмены оспаривали награды второго этапа чемпионата страны. Лучшими в данном разделе среди мужчин стали представители «Минска». У девушек вне конкуренции оказалась дружина под названием «Хмарки». Параллельно игралась национальная лига Palova. Сюда в разные группы могли заявиться все желающие. К слову, расписание было сверстано таким образом, чтобы вызвать у зрителей и участников максимальный интерес. На соседних кортах играли как элитные спортсмены, так и те, для кого баскетбол 3х3 – лишь хобби.

Более 200 команд приняли участие во втором этапе ЧБ по баскетболу 3х3-4

Анастасия Маринина, генеральный секретарь, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:
10 категорий – это ребятишки от 13 лет, в принципе, уже без ограничений. Потому что есть группа общая – здесь могут выступать все желающие. 5 команд, солидно, 2 дня соревнований – называется «От заката до рассвета». Здесь есть возможность показать высокие спортивные результаты.

Более 200 команд приняли участие во втором этапе ЧБ по баскетболу 3х3-7

К слову, турнир получился международным. Составить конкуренцию нашим мастерам приехали гости из Казахстана, России и даже Китая. Но в планах еще больше расширить географию.

Анастасия Маринина:
Это будет как Кубок Содружества, это будет Кубок дружбы. Мы привлечем азиатские страны: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан. То есть постараемся сделать соревновательный календарь наиболее интересным. В частности, в планах у нас переговоры и проведение совместных соревнований с Китаем. Потому что одна из команд участвует уже у нас в группе «общая», заняла второе место на этом этапе. Все-таки хотелось бы выйти на более высокий профессиональный уровень команд.

Праздник удался. Призеры, кроме медалей, получили денежное вознаграждение. А остальные – неоценимый опыт, который вполне может пригодиться в будущем.

# Баскетбол # Анастасия Маринина

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