Белорусы пополнили копилку медалей на международных играх «Дети Азии»

В беге на 200 метров чемпионкой стала Анна Орловская. Бронза в активе Доминики Кель. В аналогичной дисциплине у юношей наш Иван Шилец занял первое место. Третьим финишировал Егор Берешко. В беге на 110 метров с барьерами Илья Коребо завоевал серебро, а Станислав Стемасов бронзу. В прыжках в высоту лучший результат показала Арина Вилитнюк.

Арина Вилитнюк, чемпионка международных игр «Дети Азии»:

Конкуренцию я почувствовала, хочу сказать спасибо своим конкуренткам, благодаря им у меня был небольшой мандраж, волнение. Прыгнула я 171, но не очень довольна результатом – личный рекорд у меня 172. Настраивалась повыше прыгнуть, но как получилось. Для меня это первые такие соревнования, первые выездные соревнования из моей страны. Очень все хорошо организовано, по всему городу вывески про эти Игры.