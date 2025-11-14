Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе проходит в Новосибирске

В Новосибирске проходит Международный юношеский турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций» на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь в числе пяти стран, чьи спортсмены борются за звание сильнейших. Победители турнира определяются сегодня.

Юлия Силипицкая, корреспондент: Всего два дня для того, чтобы определить 11 финалистов «Силы традиций», турнира, который собрал сильнейших участников из пяти стран. Вчера буквально нон-стоп ребята проходили сито квалификации и вот уже сегодня известны все имена тех, кто поспорит за медали. Белорусы боролись сердцем и душой, но, к сожалению, мы представлены только в одном финальном поединке. Наш Марк Кот поспорит за золото в весовой категории до 92-х килограммов.

Перед началом главных поединков состоялась торжественная часть соревнований. Это целый спектакль в трех действиях. «Сила традиций» каждый год имеет историческую тему и на этот раз красной нитью пролегла история Олимпийских игр в Москве. Тогда команда Советского Союза борцов греко-римского стиля завоевала 8 медалей из 10 возможных, пять наивысшей пробы. Исполнителями стали представители пяти республик, в числе которых и белорус.

Игорь Каныгин, его многие считали иконой стиля борьбы. Вдохновитель «Силы традиций» Александр Карелин уверен, сегодня не может быть побед без истории и поэтому, прежде чем начинать тренироваться, надо знать спортивную летопись. Примечательно, что многие олимпийцы Московских игр присутствовали на турнире. Их лицезрели участники и зрители. Многие провели мастер-классы и дали пресс-конференции. Праздник борьбы красочно и эмоционально передал всю глубину спортивной души и тему Великой Победы, ведь благодаря нашим дедам и прадедам 80 лет назад, сегодня юные борцы могут побеждать на коврах и дружить.