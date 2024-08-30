Юниорская сборная Беларуси снова уступила хоккейной команде России до 17 лет в товарищеском матче

Юниорская сборная Беларуси по хоккею провела второй товарищеский поединок против команды России до 17 лет. Спарринг состоялся на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Степана Пономарева уступали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели восстановить равновесие. В основное время поединка зафиксирована ничья – 2:2. А в овертайме россияне оформили победу – 3:2. В буллитной серии точнее были гости. Напомним, в первом матче белорусские хоккеисты потерпели разгромное поражение – 0:8.