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Юниорская сборная Беларуси снова уступила хоккейной команде России до 17 лет в товарищеском матче

30 августа 2024 13:58
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Юниорская сборная Беларуси по хоккею провела второй товарищеский поединок против команды России до 17 лет. Спарринг состоялся на «Чижовка-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юниорская сборная Беларуси снова уступила хоккейной команде России до 17 лет в товарищеском матче-1

Подопечные Степана Пономарева уступали по ходу матча со счетом 0:2, но сумели восстановить равновесие. В основное время поединка зафиксирована ничья – 2:2. А в овертайме россияне оформили победу – 3:2. В буллитной серии точнее были гости. Напомним, в первом матче белорусские хоккеисты потерпели разгромное поражение – 0:8.

# Хоккей

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