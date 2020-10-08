Сборная Беларуси по футболу проиграла главный матч десятилетия

Новости Беларуси. Надежды на Евро рухнули: сборная Беларуси по футболу не смогла выйти в финал плей-офф квалификации Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Судьбу поединка решил единственный точный удар. Причем он случился еще в самом начале противостояния. На седьмой минуте Золотов неочевидно нарушил правила в своей штрафной, и рефери незамедлительно указал на точку. Удар Окриашвили получился идеально выверенным. Оставшееся время команды отбегали в холостую.