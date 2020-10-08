Прямой эфир

Сборная Беларуси по футболу проиграла главный матч десятилетия

08 октября 2020 19:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Надежды на Евро рухнули: сборная Беларуси по футболу не смогла выйти в финал плей-офф квалификации Лиги наций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/2 мы на выезде уступили команде Грузии.

Сборная Беларуси по футболу проиграла главный матч десятилетия-1

Судьбу поединка решил единственный точный удар. Причем он случился еще в самом начале противостояния. На седьмой минуте Золотов неочевидно нарушил правила в своей штрафной, и рефери незамедлительно указал на точку. Удар Окриашвили получился идеально выверенным. Оставшееся время команды отбегали в холостую.

Сборная Беларуси по футболу проиграла главный матч десятилетия-4

Грузия идет дальше, а наша сборная может сосредоточиться на новом розыгрыше Лиги наций.

# Футбол Беларуси # Николай Золотов # Торнике Окриашвили # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее
08 октября 2020 19:15

Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в чемпионате КХЛ. «Леопарды» оказались сильнее

Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в домашней серии КХЛ. Ключевые моменты матча
07 октября 2020 22:14

Минское «Динамо» сыграло с «Сочи» в домашней серии КХЛ. Ключевые моменты матча

Серебряный призёр по современному пятиборью: Для нас соревнования – это как праздник
07 октября 2020 21:03

Серебряный призёр по современному пятиборью: Для нас соревнования – это как праздник