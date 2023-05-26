«Всегда первыми становимся». Как воспитывают борцов-чемпионов в Борисове?

Новости Беларуси. Воспитанники Борисовской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва стали призерами первенства Республики Беларусь по греко-римской борьбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Соревнования прошли в Минске. Из 34 команд борисовчане одержали победу. Юные спортсмены мастерски делали броски и демонстрировали технические приемы. Всего в Борисовской СДЮШОР греко-римской борьбой занимается около 200 ребят в возрасте от 10 лет.

Павел Тимохов, воспитанник Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Тренировки мне очень нравятся. Я становлюсь выносливее и сильнее. Мы усердно готовились, чтобы стать самыми лучшими.

Ярослав Павлов, воспитанник Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Занимаюсь со второго класса, получается, уже семь лет. Когда я приходил в детстве, я был невысокого роста, полненький. Сейчас я вытянулся, набрал мышечную массу. В основном всегда первыми становимся что на области, что на республике.

Александр Тимофеев, тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Борисовской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Критерии были выиграть командой первенство области. И нас туда допустили. Первенство области мы выиграли, оно в Молодечно проходило. И поехали на Минск. Боролись очень хорошо и с характером.