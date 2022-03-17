«Все хотят выиграть». В Беларуси проходит чемпионат по стоклеточным шашкам

Новости Беларуси. Чемпионат страны по стоклеточным шашкам, который принимает Минск, перевалил за экватор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мужчины провели 8 туров из 11. Женщинам до определения чемпионов остается два шага. На титул претендует 21 шашист.

Международный мастер Алексей Куница со старта захватил лидерство и пока сохраняет свои позиции. Ему в спину дышит кандидат в международные мастера, прошлогодний победитель, 15-летний Георгий Выдерко. Замыкает тройку также мастер – Андрей Валюк. В женском сегменте в фаворитах Виктория Николаева. Отметим, в стоклеточных шашках самое главное – это стратегия, а комбинации – лишь часть игры.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

У нас в шашках есть такое понятие – шашечная композиция. Люди, которые ей занимаются, называются шашечные композиторы. Они составляют разные комбинации. Комбинация не всегда случается в партии, она может остаться в замыслах просто. Скажем, один задумал, второй разгадал. Если примерно одинаковый уровень у спортсменов, если они не рискуют, но наиболее вероятны результаты – ничья. Но так как все хотят выиграть, где-то кто-то ошибается, рискует, поэтому есть результаты.

Победители чемпионата определятся 20 марта. Но в 2022 году для белорусов основные старты – это личные мировые форумы, которые состоятся летом.