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ВРЗ обыграл БЧ в гомельском дерби чемпионата страны по мини-футболу

28 ноября 2023 12:44
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В очередном туре хоккейного чемпионата Беларуси в центральном матче «Неман» победил «Шахтер» со счетом – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ВРЗ обыграл БЧ в гомельском дерби чемпионата страны по мини-футболу-1

«Гомель» в гостях выиграл у «Лиды» – 4:2. А в Жлобине «Металург» нанес поражение «Динамо-Молодечно» – 2:1. Сегодня, 28 ноября, в чемпионате страны пройдут еще три игры. «Витебск» встретится с «Химиком», «Брест» сыграет с «Могилевом», а «Юность» в гостях встретится с «Локомотивом».

# Мини-футбол # Фотофакт

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