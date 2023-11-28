ВРЗ обыграл БЧ в гомельском дерби чемпионата страны по мини-футболу

В очередном туре хоккейного чемпионата Беларуси в центральном матче «Неман» победил «Шахтер» со счетом – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» в гостях выиграл у «Лиды» – 4:2. А в Жлобине «Металург» нанес поражение «Динамо-Молодечно» – 2:1. Сегодня, 28 ноября, в чемпионате страны пройдут еще три игры. «Витебск» встретится с «Химиком», «Брест» сыграет с «Могилевом», а «Юность» в гостях встретится с «Локомотивом».