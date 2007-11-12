Впервые в Беларуси прошел чемпионат по скейтбордингу

В соревнованиях, которые состоялись в Минске, приняли участие 22 райдера в возрасте от 10 до 15 лет.

Зрелищные трюки собрали около полусотни болельщиков. Мастерство юных конкурсантов оценивал один из лучших скейтеров мира судья из Израиля - Боаз Акуин.



Бесстрашных экстремалов, которые "выдают" на скейтах трюки, от которых дух захватывает, сегодня можно встретить практически в каждом столичном дворе. Но вместе на одной площадке белорусские райдеры собрались впервые. Формула состязаний проста: за полторы минуты нужно показать все, на что ты способен.

Экстрим входит в моду. В следующем году в каждом из девяти районов столицы появятся площадки для занятия экстремальными видами спорта. Со специальным оборудованием, раздевалками и трибунами. Такое решение приняли городские власти. Может тогда то и наступит "золотое время" белорусских райдеров.