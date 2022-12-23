Прямой эфир

Волейбольный клуб «Строитель» вышел в финал Кубка Беларуси

23 декабря 2022 21:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Строитель» вышел в финал Кубка Беларуси, в 1/2-й обыграв «Легион». Итоговый счет – 3:1 в пользу минчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольный клуб «Строитель» вышел в финал Кубка Беларуси-1

Стартовый сет они уверенно оставили за собой. Во втором «Легион» сравнял цифры. А в третьей партии «Строитель» разгромил оппонентов. В заключительном отрезке вновь завязалась борьба, однако подопечные Олега Микановича сумели оставить дуэль за собой. Теперь в субботу, 24 декабря, клуб сыграет за трофей.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Волейбол # Олег Миканович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ
23 декабря 2022 21:29

Александр Овечкин побил рекорд по количеству бросков в НХЛ

Генсек Федерации стрелкового спорта: результаты белорусов очень высокие, готовимся к Олимпийским играм 2024 года
23 декабря 2022 16:19

Генсек Федерации стрелкового спорта: результаты белорусов очень высокие, готовимся к Олимпийским играм 2024 года

Молодёжная волейбольная лига России. Как 23 декабря выступили юниорки из Беларуси?
23 декабря 2022 13:23

Молодёжная волейбольная лига России. Как 23 декабря выступили юниорки из Беларуси?