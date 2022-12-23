Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Строитель» вышел в финал Кубка Беларуси, в 1/2-й обыграв «Легион». Итоговый счет – 3:1 в пользу минчан, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовый сет они уверенно оставили за собой. Во втором «Легион» сравнял цифры. А в третьей партии «Строитель» разгромил оппонентов. В заключительном отрезке вновь завязалась борьба, однако подопечные Олега Микановича сумели оставить дуэль за собой. Теперь в субботу, 24 декабря, клуб сыграет за трофей.