Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне КХЛ

Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский форвард «Металлурга» отметился ассистом при дебютном взятии ворот. К тому моменту клуб из Магнитогорска уступал «Локомотиву» в Кубке Открытия – 0:3. Затем хозяева льда сократили отставание до минимума. Но уйти от поражения все равно не смогли. В итоге железнодорожники завоевали первый подобный трофей в своей истории. Наше «Динамо» вступит в борьбу завтра, 5 сентября. На «Минск-Арене» примем хабаровский «Амур».