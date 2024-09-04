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Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне КХЛ

04 сентября 2024 12:27
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Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне КХЛ-1

Белорусский форвард «Металлурга» отметился ассистом при дебютном взятии ворот. К тому моменту клуб из Магнитогорска уступал «Локомотиву» в Кубке Открытия – 0:3. Затем хозяева льда сократили отставание до минимума. Но уйти от поражения все равно не смогли. В итоге железнодорожники завоевали первый подобный трофей в своей истории. Наше «Динамо» вступит в борьбу завтра, 5 сентября. На «Минск-Арене» примем хабаровский «Амур».

Владислав Еременко набрал первый бомбардирский балл в новом сезоне КХЛ-3

Белорусы отличились результативными действиями не только в главной европейской хоккейной лиге, но и в молодежной российской. Отлично проявил себя в первом матче форвард «Спартака» Иван Гаврилов. Во многом благодаря его стараниям москвичи в серии буллитов одолели «Атлант» – 5:4. Наш форвард оформил дубль и был одним из самых заметных на площадке на протяжении всей встречи.

# Хоккей

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