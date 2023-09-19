Прямой эфир

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

19 сентября 2023 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко составила компанию Александре Саснович по второму кругу теннисного турнира категории 1 000 в Гвадалахаре. Экс-первая ракетка планеты прошла дальше буднично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре-1

В дебютном противостоянии белоруска без проблем разобралась с американкой Робин Монтгомери. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:1. Во втором раунде Азаренко померится силами с украинкой Даяной Ястремской. А вот Ирина Шиманович завершила борьбу и в одиночке, и в паре.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле
18 сентября 2023 20:39

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле

Белорусские боксеры завоевали 3 бронзовые медали на международном турнире в Каспийске
18 сентября 2023 20:15

Белорусские боксеры завоевали 3 бронзовые медали на международном турнире в Каспийске

Белорусы завоевали 8 наград на международном турнире по самбо в Уфе
18 сентября 2023 20:15

Белорусы завоевали 8 наград на международном турнире по самбо в Уфе