Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

В дебютном противостоянии белоруска без проблем разобралась с американкой Робин Монтгомери. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:1. Во втором раунде Азаренко померится силами с украинкой Даяной Ястремской. А вот Ирина Шиманович завершила борьбу и в одиночке, и в паре.