Виктория Азаренко вышла во второй круг турнира в Гвадалахаре

Виктория Азаренко составила компанию Александре Саснович по второму кругу теннисного турнира категории 1 000 в Гвадалахаре. Экс-первая ракетка планеты прошла дальше буднично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко составила компанию Александре Саснович по второму кругу теннисного турнира категории 1 000 в Гвадалахаре. Экс-первая ракетка планеты прошла дальше буднично, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В дебютном противостоянии белоруска без проблем разобралась с американкой Робин Монтгомери. Счет говорит сам за себя – 6:1, 6:1. Во втором раунде Азаренко померится силами с украинкой Даяной Ястремской. А вот Ирина Шиманович завершила борьбу и в одиночке, и в паре.