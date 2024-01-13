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В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»

13 января 2024 10:47
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Новости Беларуси. Хоккей может быть добрым и трогательным, когда речь идет о благотворительном матче. Такой прошел в Витебске. На ледовой арене Дворца спорта в дружеском поединке сошлись представители фарма-медведей и подрастающие надежды местного хоккейного клуба. Девиз матча – «Верь в победу – играй с добром!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»-1

За настоящим спортивным шоу наблюдали сотни болельщиков. Трибуны ледовой арены едва вместили всех желающих. Они смогли не только насладиться яркой игрой, но и сделать доброе дело. Несмотря на то, что вход на мероприятие официально был бесплатный, многие все же приобретали билеты. Собранные за благотворительный матч средства, а это более 5000 рублей, перечислят на счет Витебского областного специализированного дома ребенка. Там уже знают, на что их потратят – купят подъемник, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли преодолевать лестницы между этажами.

В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»-4

Елена Мизеркина, главный врач Витебского областного специализированного дома ребенка:
Акция будет направлена именно на помощь детям с особыми потребностями. Нам нужно специальное оборудование для создания безбарьерной среды для детей с особыми потребностями, поэтому все, кто пришел на это мероприятие, отдадут добро для тех, кому оно сегодня просто жизненно необходимо.

В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»-7

Я купил билет, чтобы помочь детям, надо принимать участие в благотворительности. Также мне нравится просто хоккей посмотреть.

В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»-10

Матч, на котором желательно присутствовать нашей молодежи, популяризировать хоккей в нашей стране. Очень приятно. У меня девочка занимается хоккеем, поэтому максимально приближаю ее к этому виду спорта.

В Витебске прошёл благотворительный хоккейный матч «Добрый лёд»-13

В перерывах между таймами болельщиков ждали на интерактивных площадках, где можно было понаблюдать за выступлениями акробатов, поучаствовать в мастер-классах, сделать аквагрим и, конечно же, сфотографироваться с игроками. Счастливчики получили майки с автографами основного состава двукратного обладателя Кубка Салея – хоккейного клуба «Витебск».

# Хоккей Беларуси # Новости Витебска и Витебской области

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