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Хоккеисты «Шахтёра» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей

13 января 2024 11:05
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Тремя матчами 12 января продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В одном из них в Орше местный «Локомотив» принимал лидера сезона солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Шахтёра» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей-1

Вперед вышли хозяева льда на 11-й минуте. «Горняки» сравняли в начале второго периода. Однако еще до ухода на второй перерыв «Локомотив» поразил ворота соперника еще дважды и обеспечил себе преимущество в счете – 3:1. Солигорчане не намеревались сдаваться и в заключительном игровом отрезке не просто восстановили равновесие, но и вырвали победу на последней минуте усилиями лучшего бомбардира экстралиги Михаила Шалагина – 4:3. Тем самым «Шахтер» продлил победную серию до 11 матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице.

Хоккеисты «Шахтёра» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Брест» дома обыграл «Химик», а «Лида» была сильнее «Динамо-Молодечно».

# Хоккей Беларуси

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