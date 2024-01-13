Хоккеисты «Шахтёра» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей

Тремя матчами 12 января продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В одном из них в Орше местный «Локомотив» принимал лидера сезона солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тремя матчами 12 января продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги. В одном из них в Орше местный «Локомотив» принимал лидера сезона солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вперед вышли хозяева льда на 11-й минуте. «Горняки» сравняли в начале второго периода. Однако еще до ухода на второй перерыв «Локомотив» поразил ворота соперника еще дважды и обеспечил себе преимущество в счете – 3:1. Солигорчане не намеревались сдаваться и в заключительном игровом отрезке не просто восстановили равновесие, но и вырвали победу на последней минуте усилиями лучшего бомбардира экстралиги Михаила Шалагина – 4:3. Тем самым «Шахтер» продлил победную серию до 11 матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице.
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