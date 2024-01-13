Хоккеисты «Шахтёра» продлили победную серию в экстралиге до 11 матчей

Вперед вышли хозяева льда на 11-й минуте. «Горняки» сравняли в начале второго периода. Однако еще до ухода на второй перерыв «Локомотив» поразил ворота соперника еще дважды и обеспечил себе преимущество в счете – 3:1. Солигорчане не намеревались сдаваться и в заключительном игровом отрезке не просто восстановили равновесие, но и вырвали победу на последней минуте усилиями лучшего бомбардира экстралиги Михаила Шалагина – 4:3. Тем самым «Шахтер» продлил победную серию до 11 матчей и упрочил лидерство в турнирной таблице.