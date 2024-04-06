Василина Хондошко стала 4-й на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Василина Хондошко остановилась в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который накануне стартовал в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская спортсменка в сольной произвольной программе не затерялась и продемонстрировала достойное выступление. Однако полученных баллов не хватило, чтобы завоевать медаль. Вчера наша синхронистка стала второй в технической программе.