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Василина Хондошко стала 4-й на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

06 апреля 2024 13:24
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Василина Хондошко остановилась в шаге от пьедестала на этапе Кубка мира по синхронному плаванию, который накануне стартовал в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василина Хондошко стала 4-й на этапе Кубка мира по синхронному плаванию-1

Белорусская спортсменка в сольной произвольной программе не затерялась и продемонстрировала достойное выступление. Однако полученных баллов не хватило, чтобы завоевать медаль. Вчера наша синхронистка стала второй в технической программе.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко

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