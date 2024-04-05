Футбол. Результаты матчей третьего тура чемпионата Беларуси

В Минске двумя матчами стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзержинский «Арсенал» и «Витебск» разошлись миром – 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. Сакута на 10-й минуте вывел «Арсенал» вперед, а Теверов на 41-й счет сравнял. В субботу, 6 апреля, состоятся еще три поединка третьего тура.

Футболисты «Сморгони» добыли первую викторию в матчах нового розыгрыша чемпионата Беларуси. После двух крупных поражений команда обыграла в гостях дружину «Минска» со счетом 3:2.

После двух туров по шесть очков из шесть возможных набрали «Неман», «Славия» и «Торпедо-БелАЗ». Бомбардирскую гонку возглавляет защитник мозырской команды Павел Чикида, забивший три мяча.